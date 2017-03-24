Сестры-сотрудницы Сбербанка, задержанные по делу о мошенничестве при покупке Ferrari, хотели жизнь "как у Собчак"

Блогеры обратили внимание на фотоблоги и странички в соцсетях сестер Марьям и Тамиллы Дадашевых, которые были задержаны по подозрению в особо крупном мошенничестве во время покупки Ferrari . Интернет-пользователи обратили внимание на то, ка кдевушки стремятся к красивой жизни и публикуют на своей странице "правила жизни" Ксении Собчак

Страницы 26-летней Марьям и 22-летней Тамиллы переполнены снимками на фоне дорогих авто, с вечеринок и дискотек. Именно стремлением к "сладкой жизни" пользователи Сети объяснили то, что сделали Дадашевы.

Одна из задержанных за мошенничество при покупке Феррари сестёр-сотрудниц Сбербанка , разместила у себя ссылку на семинар Ксении Собчак.

Напомним, по сообщению "Ъ", сестры Марьям и Тамилла Дадашевы были задержаны при покупке Ferrari. По версии правоохранителей, девушки, работавшие на посту менеджеров по работе с клиентами в разных отделениях Сбербанка, сняли со счетов одного из клиентов 40 миллионов рублей и обналичили их. Также, по мнению следователей, сестры якобы планировали украсть еще 4 миллиарда рублей.

Против Дадашевых возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется, были ли у них сообщники.