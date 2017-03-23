Социальные пенсии вырастут в апреле на 1,5 процента

Увеличение пенсии связано с тем, что вырос прожиточный минимум пенсионера за прошлый год по данным Росстата . А по законодательству социальная пенсия ежегодно повышается не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на процент роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

Согласно статистике, в 2015 году прожиточный минимум пенсионера в России в среднем составлял 7965 рублей, в прошлом году - 8081 рубль, разница - полтора процента.

Повышение коснется пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава, надбавок к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава и получателей других категорий.

По данным минтруда, всего прибавку к пенсии получат 3,9 миллиона человек. Средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей - до 8774 рублей. Средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль - до 12 343 рублей, пенсии по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличатся на 155 рублей - до 10 462 рублей.