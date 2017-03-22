Госдума одобрила запрет денежных переводов из России на Украину

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.

Законопроектом предлагается «установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».

Согласно законопроекту, в случае введения иностранным государством ограничительных мер в отношении российских платежных систем, денежные переводы из России в данную страну будут возможны лишь через систему, контролируемую Россией.