Зануды выживают коллег из офисов

Офисные сотрудники всё чаще задумываются о работе, позволяющей трудиться из дома. По данным исследования компании Regus, 43% специалистов считают это необходимым условием для интересующей их вакансии. При этом 57% опрошенных сотрудников компаний Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга объясняют такое желание тем, что работа вне офиса позволяет им хоть как-то минимизировать общение с занудными коллегами.

Сотрудники, занимающие менеджерские позиции, и сейчас часть времени работают не в офисе: 54% респондентов проводят до половины рабочего времени в разъездах либо где-то еще за пределами расположения своей компании. При этом 82% таких работников считают, что гибкие условия позволяют им вести более активную социальную жизнь.

— Исследование показало, что «офисное рабство» уходит в прошлое, — прокомментировала «Известиям» управляющий директор Regus в России Ирина Баева . — Важность гибких условий работы для удержания и мотивирования сотрудников со временем будет только возрастать. Так как увеличивается доля работающих людей поколения Y, родившихся в середине 1980-х и позже.

Ирина Баева отмечает, что поколение Y характеризуется мобильностью, способностью эффективно работать в удаленном режиме.

— Такие люди обычно не привязаны к месту работы, с легкостью совмещают несколько должностей в разных компаниях и предпочитают работать на результат, а не высиживать «с 9 до 17», — отметила Ирина Баева. — Неудивительно, что гибкие условия работы играют ключевую роль при принятии решения о выборе места работы.

Эксперт считает, что возможность трудиться рядом с домом приносит пользу и местному сообществу: кафе и магазины в спальных районах терпят убытки, если их посещают только в выходные. Благодаря гибким условиям работы местные заведения могут иметь стабильный доход на протяжении всей недели.

— Если у менеджера есть система оценки результата, ему неважно, сколько усилий и времени потратит на это работник, — пояснила «Известиям» управляющий партнер профессионального сообщества «HR-Эксперты» Виктория Пятница . — Если он хочет выполнять работу дома — пусть выполняет. Выгода для компании в этом случае — экономия на обустройстве рабочего места. Главное — четко понимать, можете ли вы адекватно контролировать работу человека. Должны быть ясные критерии эффективности и результативности.

Участники опроса рассказали также, на что бы они потратили освободившиеся часы, если бы дорога до офиса занимала меньше времени. Самый популярный ответ — сон (84%). На втором месте — правильное питание (64%). Еще 45% респондентов отметили, что возможность периодически работать рядом с домом позволяет им чаще совершать покупки в своем микрорайоне и тем самым вносить больший вклад в развитие местного бизнеса.

Ирина Баева отметила, что в последние годы компании всё больше меняют отношение к контролю за рабочим процессом. Основное внимание теперь уделяется срокам и качеству выполнения конкретных задач, а не количеству проведенного на рабочем месте времени. Однако удаленная работа заключает в себе и определенные трудности для специалистов.

— При работе в кафе мешает шум, слабая скорость интернета или нестабильное подключение, не всегда удобно вести телефонные переговоры. Работа из дома часто связана с некоторыми психологическими трудностями, вызванными ощущением изолированности, одиночества, недостатком обратной связи. Поэтому важно, чтобы сотрудник, работающий удаленно, мог один-два дня в неделю работать либо в офисе своей компании, либо в другом профессиональном помещении. Бизнес уже внедряет гибкие офисные решения, например, офисы без закрепленных рабочих мест, в которых сотрудники работают только в те дни, когда приезжают в офис. Остальное время они работают удаленно. Мы отмечаем стабильный спрос на услуги бизнес-гостиных — это профессиональные помещения для работы, которыми можно воспользоваться в любой момент и в любой локации без предварительного бронирования рабочего места.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков заявил «Известиям», тенденция к переходу всё большего числа сотрудников на работу вне стен офиса проявилась уже достаточно давно: около 10% сотрудников зарубежных компаний работают удаленно.

То, что более 40% работников хотят время от времени выполнять свою работу, не находясь в непосредственном контакте со своим начальством и сослуживцами, эксперты объясняют тем, что психологический климат на рабочих местах не всегда бывает благоприятным.

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