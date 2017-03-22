Белорусы выдают китайскую икру за российскую

За прошлый год Белоруссия закупила в России в 68 раз больше черной икры, чем в 2015-м. Союзное государство покупает деликатес китайского производства: из Поднебесной она отправляется в РФ, переупаковывается и уже как российская черная икра отправляется в Белоруссию. Такая схема позволяет белорусам хорошо зарабатывать — в среднем цена на китайский продукт в 40 раз ниже, чем на российский. Белоруссия наращивает экспорт этого товара за рубеж, поставки идут в Новую Зеландию и Иорданию, но самый крупный потребитель такой икры — сама Россия.

Согласно данным Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), Союзное государство импортировало в 2016 году 3 т икры осетровых рыб (черной икры), а в 2015-м поставки составили лишь 44 кг. Тонны черной икры белорусы смогли купить в России по цене $8 за 1 кг, хотя годом ранее она обходилась в $439 за 1 кг. По словам главы информационного агентства по рыболовству Александра Савельева, Белоруссия закупает китайскую черную икру через фирмы в России, чтобы «отбелить» некачественный товар и продать его во много раз дороже.

— Цена в Китае на черную икру ниже $20 за 1 кг, в России в рознице — от $750 за 1 кг. Разница объяснима низким качеством китайской продукции. Чтобы ее «отбелить», поставки идут сначала в Россию, а потом, уже под российским брендом, уходят в другие страны, — объяснил Александр Савельев

То, что Белоруссия закупает китайскую черную икру в России, отчасти подтверждают данные Федеральной таможенной службы (ФТС). По ним, в 2015 году Россия закупила в Китае 743,5 кг черной икры, а в 2016-м — 3,9 т. Экспортные поставки в Белоруссию полностью укладываются в этот объем.

Согласно данным Белстата, Белоруссия уже существенно нарастила экспортные поставки черной икры. В 2016-м Союзное государство отправило за рубеж 721 кг черной икры, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Экспорт осуществлялся в Новую Зеландию, Иорданию, Казахстан, Молдавию и другие страны, но крупнейший покупатель — Россия, на долю которой приходится практически 80% от общего объема поставок. В 2015 году Россия импортировала 188 кг черной икры из Белоруссии, но по итогам 2016 года поставки выросли практически в три раза — до 553 кг. Если российская черная икра с китайским прошлым отправляется в Белоруссию по цене $8 за 1 кг, обратно к нам она поставляется уже по цене $300 за 1 кг.

В отличие от Белоруссии российские таможенники не раскрывают данные о крупнейшем импортере черной икры. По данным ФТС, на протяжении трех лет около 70% российской черной икры поставляется в «неизвестную страну». В ведомстве заявили, что информация о поставках черной икры является закрытой, хотя многие небольшие импортеры указываются, в том числе Австралия, США, Канада, Япония и другие страны.

По мнению Александра Савельева, поставки в «неизвестную страну» позволяют совершать различного рода махинации, чтобы «отбелить» продукт или поставить его сверх квоты на объем, которую устанавливает для каждого прикаспийского государства секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CИТЕС).

Черная икра воспринимается как российский национальный экспортный продукт, но на самом деле в Россию из-за рубежа ее ввозится больше, чем вывозится. По данным ФТС, в 2016 году в страну ввезли 7,5 т черной икры, а отправили 7,2 т. Теоретически девальвация рубля могла поддержать российских производителей, но на деле экспортные поставки падают. Если сравнить прошлый год с 2015-м, то экспорт черной икры снизился на 10%, а импорт вырос на 34%.

По мнению Александра Савельева, в России вообще нецелесообразно производить черную икру — она не может конкурировать с дешевой китайской продукцией.

— Мне известно об одном китайском предприятии, которое в прошлом году произвело 36 т черной икры, всего в России аккредитовано около сотни таких предприятий. Китай способен произвести огромное количество черной икры, причем для самих китайцев этот продукт не представляет никакого интереса. Конкурировать с китайскими производителями невозможно. Даже браконьерство в России бессмысленно при таких ценах, и это единственное, чем помогли нам китайские производители, — сказал эксперт.

По данным Росстата, производство черной икры в России по итогам прошлого года составило 44 т, это на 3,5% больше, чем в 2015 году.