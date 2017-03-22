В России взлетели цены на спиртосодержащие лекарства

Цены на спиртосодержащие лекарства за год выросли на 5,5–45,5%. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Существенное подорожание также подтверждают в аптечных сетях. Производители медицинского спирта видят причину в распространении системы ЕГАИС на свою продукцию.

Розничные цены на спиртосодержащие препараты в январе-феврале выросли на 5,5–45,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЕМИСС, йод, например, подорожал на 21% (с 11 до 13,5 рубля), а настойка пустырника — на 35% (с 13,3 до 17,9 рубля).

Повышение цен подтверждают и в аптеках. В одной из сетей сообщили о подорожании валокордина и в значительной степени корвалола (в зависимости от производителя рост розничной цены составил от 5,5% до 35%). Эксперты объяснили, что подняли розничные цены на ряд спиртосодержащих товаров из-за их подорожания в опте. По их словам, рост оптовой стоимости составил до 45,5% за год.

— Из цифр видно, что розница росла всегда медленнее закупочной цены, — отметили аптекари.

Производители медицинского спирта одной из основных причин такого ценового прироста называют распространение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) на производителей фармацевтической субстанции.

— Появились дополнительные издержки. Например, только чтобы оснастить один завод счетчиками ЕГАИС, потребуется 3 млн рублей. Из-за системы ЕГАИС появились проблемы с сертификацией. Теперь после производства и до получения сертификата должно пройти минимум 3–4 недели. На многих заводах из-за этого наблюдается переизбыток спирта на складах. И как следствие — нехватка спиртосодержащих товаров в аптеках, — заявил представитель ЗАО «РФК» Владимир Черный

Справка «Известий»С 1 января 2017 года производители медицинского спирта обязаны были подключиться к системе ЕГАИС, в которой раньше отчитывались только производители алкоголя и пищевого спирта. Это позволяет контролировать объемы производимой фармацевтической субстанции, которую могут использоватьпри производстве поддельного алкоголя.Скрытый текстАналитик фармацевтического рынка Сергей Шуляк считает, что «нельзя говорить о том, что кто-то из аптечных сетей пытается навариться за счет этой категории товаров».

— Спрос на спиртосодержащие падает из года в год. Но цены на препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (из перечисленных препаратов в него входит только йод. — «Известия»), растут быстрее всего. А народ всё равно покупает. На спиртосодержащие лекарственные препараты цены растут активнее, потому что сейчас вводятся различные ограничения, — заявил эксперт.

Внимание властей к спиртосодержащим препаратам приковано с конца прошлого года после массового отравления людей концентратом для ванн «Боярышник», которое произошло в Иркутске перед Новым годом. Как сообщали «Известия», отпуск спиртосодержащих лекарств уже собираются ограничить двумя флаконами в одни руки, а объем тары регламентировать 25 мл.