Лукашенко назвал конкуренцию причиной запрета на белорусские продукты в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что запреты на поставку в Россию белорусского продовольствия вводятся из соображений конкуренции.

После ряда решений об ограничении поставок белорусских продуктов в РФ, Лукашенко предложил возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за якобы препятствование поставкам продовольствия из Белоруссии в РФ. Позже МВД Белоруссии заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора. В пресс-службе Кремля выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко. В Россельхознадзоре же заявили, что не видят причин для беспокойства и уверены в правомерности своих решений относительно поставок сельхозпродукции из Белоруссии.

"Они не могут с нами конкурировать, потому что мы создали хорошие предприятия. Возьмите "Бабушкину крынку" — могилевскую компанию. Это бренд Белоруссии, одна из лучших мировых компаний. Они же производят просто чудесную продукцию. Это отличное предприятие, и у нас таких много. В каждой области созданы компании, в некоторых — по две. Поэтому они не могут с нами конкурировать", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По мнению президента республики, "определенные трудности с поставками белорусского продовольствия на российский рынок связаны не с ее качеством, а с тем, что производители из соседней страны порой не выдерживают конкуренции".