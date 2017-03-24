Страховые пенсии россиян проиндексируют на 0,38% с 1 апреля

Страховые пенсии в России с 1 апреля будут автоматически проиндексированы на 0,38% автоматически.

Пенсионный фонд уже приступил к перерасчету с тем, чтобы с 1 апреля страховая часть пенсии была проиндексирована еще на плюс 0,38%», — сказал Топилин.

По словам министра, индексация пенсий «автоматически вытекает из закона … о бюджете Пенсионного фонда», передает «РИА Новости».

«В нем стоит стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая составляет в итоге 5,8% по отношению к прошлому году. Для этого не надо принимать решения правительства», — пояснил Топилин.

С 1 февраля страховые пенсии были проиндексированы на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в бюджете ПФР на 2017 год. Разница объяснялась тем, что прогнозный уровень инфляции составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%. Вместе с тем Топилин заявлял, что вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля.