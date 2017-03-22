Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики сообщила о том, что реальные располагаемые доходы россиян в феврале текущего года снизились на 4,1 процента (в сравнении с аналогичным периодом в 2016 году).

Доходы за январь и февраль в годовом выражении при этом выросли на один процент, сообщает ТАСС.

В феврале 2017 года денежные доходы на душу населения в годовом выражении выросли на 1,2 процента и составили 29,1 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная номинальная зарплата выросла на шесть процентов в сравнении с прошлым годом. Она составила 35,9 тысячи рублей.