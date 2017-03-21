Голодец назвала причину низкой производительности труда

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что 28 млн человек в 2016 году сменили работу, при этом безработных не стало меньше, передает корреспондент "Газеты.Ru".

"Это говорит о том, что труд на низовом уровне оплачивается недостаточно. А это ключевой вопрос о производительности труда", - добавила она в ходе Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Ранее Глодец заявила, что россияне остаются бедными при наличии работы, назвав это уникальным явлением.

С 9 по 15 марта численность официально зарегистрированных безработных граждан России выросла на 0,3% и составила 923,6 тыс. человек.