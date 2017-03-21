Adidas откажется от телерекламы

Исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед сообщил, что компания планирует полностью отказаться от рекламы на телевидении, чтобы стимулировать рост интернет-продаж. Об этом он рассказал в интервью CNBC

По словам Рорштеда, к 2020 году Adidas намерена нарастить выручку от продаж в интернет-магазине в четыре раза – до четырех миллиардов евро (более 246,6 миллиарда рублей). В прошлом году доходы компании от продаж в Сети составили миллиард евро (61,6 миллиарда рублей).

Исполнительный директор Adidas пояснил, что интерес компании к цифровым каналам продаж связан с желанием охватить аудиторию «более молодых потребителей».

«Все наши контакты с потребителями осуществляются через цифровые медиа, и мы верим, что в течение следующих трех лет наш онлайн-бизнес сможет достигнуть четырех миллиардов евро. Таким образом, мы также сможем организовать гораздо более прямое взаимодействие с покупателями», - заявил Рорштед.

Как отмечает Business Insider со ссылкой на iSpotTV, Adidas занимает всего 511-ю строчку в рейтинге американских телерекламодателей за последний месяц. То есть затраты бренда на телерекламу не слишком велики. В 2017 году компания все же выпустила несколько телевизионных рекламных роликов, в том числе видео с участием рэпера Снуп Догга под названием «Оригинал никогда не кончается». Реклама создана в стилистике любительской съемки и длится всего лишь 15 секунд. «Я сделал то, что считал нужным, и сделал это по-своему», - говорит Снуп Догг по ходу ролика. На официальном YouTube-канале Adidas с января этот ролик собрал всего 41 тысячу просмотров.

При этом любительский ролик про марафонца-пенсионера «Вырваться на свободу» (оригинальное название - Adidas - Break Free), опубликованный в декабре прошлого года, собрал более 13 миллионов просмотров. Автором видео стал студент Баден-Вюртембергской академии кино Юджин Мерхер.

По данным Business Insider, Adidas увеличила свои общие маркетинговые инвестиции с 1,886 миллиарда евро в 2015 году до 1,981 миллиарда евро в 2016-м. В процентном отношении к продажам расходы компании на рекламу снизились на 0,8 процентных пункта и составили 13,1 процента в 2016 году (13,9 процента в 2015-м). Почти половина маркетинговых инвестиций Adidas расходуется на партнерские программы, а все остальное идет на цифровые каналы, рекламу, POS-маркетинг и организацию мероприятий.

В октябре 2015 года один из главных конкурентов Adidas - Nike - объявил о намерении нарастить долю онлайн-продаж до 7 миллиардов долларов (401,4 миллиарда рублей) к 2020 году. Тогда выручка компании от интернет-магазина впервые превысила миллиард долларов, но при этом доля онлайн продаж составила всего 2 процента в общей структуре доходов Nike.