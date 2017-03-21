Россияне перестали покупать обувь из-за кризиса

Кризис заставил россиян покупать новую пару обуви только после того, как износится старая. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на выводы аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).

Специалисты FCG выяснили, что за последние два года россияне покупали в среднем по 2,5 пары обуви в год на человека. Это сопоставимо с уровнем физического износа обуви.

Представитель НИУ «Высшая школа экономики» Анна Лебсак-Клейманс назвала этот уровень очень низким. По ее словам, граждане РФ донашивают купленную до кризиса качественную обувь в ожидании «лучших времен».

Такая ситуация обусловлена снижением доходов населения и ростом цен на обувь. В нижнем сегменте обувь подорожала на 10-20 процентов, в среднем (импортная обувь из натуральной кожи) - на 15-20 процентов. В «среднем плюс» и верхнем сегментах в 2014-2016 годах цены выросли на 70-100 процентов. В итоге основной обувной спрос в России переместился в нижний ценовой сегмент, доля которого за три года выросла с 51 до 65 процентов.

В 2016 году Россия закупила чуть более 45 миллионов пар кожаной обуви. В 2015-м было закуплено 48,5 миллиона пар. Отечественное производство обуви приближается к сотне миллионов пар в год: в прошлом году в стране выпустили 96,2 миллиона пар (в том числе войлочные тапочки, сапоги и калоши) против 57,3 миллиона десятью годами раньше. При этом доля обуви отечественного производства на российском рынке составляет всего 10-20 процентов.