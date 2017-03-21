Стали известны приметы поддельной «сгущенки»

Настоящая "сгущенка", сделанная по ГОСТу, должна состоять только из цельного молока и сахара, а на упаковке должно быть написано "молоко цельное сгущенное с сахаром". Однако многие производители выкидывают из названия слово "цельное", меняют ингредиенты и технологию производства, а доверчивые потребители, покупая такой продукт, даже не догадываются о подмене.

Каковы масштабы фальсификаций выяснит Роскачество. Организация начинает закупать в магазинах страны банки со "сгущенкой" дабы исследовать их по 70 показателям качества и безопасности. Сгущенку изучат на наличие групп бактерий кишечной палочки, растительных жиров и следов плесени, а также на содержание сахара, ведь недостаток сахара может спровоцировать развитие в продукте патогенных микроорганизмов.

Всего тестированию будет подвергнута продукция, произведенная преимущественно в Краснодарском крае, Белгородской, Московской, Смоленской областях и других регионах.

Как пояснила "РГ" руководитель испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности (ВНИМИ) Елена Юрова, по ГОСТУ "молоко цельное сгущенное" не должно содержать никаких добавок. В его составе должно быть только хорошее натуральное молоко, выпаренное до нужной консистенции, и сахар.

"Но сейчас на рынке появилась небольшая хитрость, когда продукт называется "молоко сгущенное с сахаром". А изготавливают его по ТУ (технические условия), которые сами и разработали", - рассказывает эксперт. И с одной стороны, он вроде как закон не нарушает. Но с другой - в упаковке с таким товаром находится уже не то, что на ней написано".

Елена Юрова объяснила, что фальсификации "сгущенки" бывают двух видов. Первый - это когда уменьшается молочная составляющая и заменяется либо на немолочные жиры (растительный жир, например, пальмовое, рапсовое, подсолнечное масло) либо на сухую сыворотку.

Второй - когда продукту пытаются придать внешний вид сгущенки, не выполняя "гостовскую" технологию производства. Когда технологический процесс уменьшен, не стандартен, нет вакуум-выпарных установок, экономится электричество, то делается "быстрый продукт" - за счет пищевых, добавок, придающих внешние признаки густоты, ароматизаторов.

В обоих случаях, потребитель получает не настоящее сгущенное молоко, а его имитацию.

Есть еще несколько важных моментов. Предприятия - производители цельного сгущенного молока, как правило, сами его упаковывают, потому как дорожат репутацией. И разливают его часто в специальные жестяные банки, храниться которые должны при температуре не выше 10 градусов.

Но есть немало производителей, которые сами не занимаются упаковкой, а передали эту функцию сторонним организациям. И, покупая "сгущенку" в полимерной упаковке - например, в пластиковом стаканчике или "мягкой" таре легче всего наткнуться на фальшивку, "Когда перефасовщики покупают в больших емкостях это молоко и фасуют его в стаканчики, коробочки, то проще подменить настоящий продукт каким-то другим. Ведь они могли так же успешно купить не "молоко цельное сгущенное с сахаром", а "молоко сгущенное" или молокосодержащий продукт. Расфасовать, и написать на упаковке "молоко цельное", - говорит эксперт. Кроме того, расфасовщики иногда нарушают правила хранения и фасовки, таким образом, на прилавок попадает "порченная" сгущенка. Хотя и нельзя сказать, что если вы покупаете ее в жестяной банке, то гарантированно получаете высококачественный продукт.

В любом случае на упаковке должно быть указано, кто произвел, и кто упаковал, каков состав, какие условия хранения, его срок, адреса и телефоны и производителя и упаковщика. И все это должно легко читаться. Если буквы и цифры размыты, напечатаны нечетко, вероятность того, что в такой упаковке качественный продукт, мала.

И еще - для изготовления одной жестяной баночки цельного сгущенного молока, объемом в 380 граммов требуется почти 10 литров натурального молока. Так что этот продукт по определению не может стоить дешево. И если вы покупаете "сгущенку" по 30-50 рублей за упаковку, должны понимать, что такую сумму может стоить продукт только с другими ингредиентами.