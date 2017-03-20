Банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России

Из России выводились миллиарды долларов по схеме, в которой были задействованы 17 британских банков. В преступных махинациях оказался замешан банк Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II. Об этом сообщает The Guardian

Схему, которую использовали преступники для вывода денежных средств, в издании называют «молдавской». В ней среди прочих участвовали HSBC, Barclays, The Royal Bank of Scotland, Lloyds. По информации журналистов, в период с 2010 по 2014 год из России вывели как минимум 20 миллиардов долларов. При этом через банки Соединенного Королевства злоумышленники отмыли порядка 738 миллионов долларов. По данным источника издания, эти деньги «были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем». Правоохранительные органы Великобритании пытаются установить личности тех, кто стоял за организацией преступной схемы. Предполагается, что всего в отмывании этих средств могли участвовать порядка 500 человек. Среди них московские банкиры, предприниматели, сотрудники российских силовых структур.

Кроме того, в схеме были задействованы подставные британские компании и молдавские суды. Большая часть средств осела в офшорах, однако какую-то часть выведенных из России денег преступники потратили на бриллианты, швейцарские часы, меха, частные рок-концерты.