Правительство обсуждает возвращение налога с продаж

Как стало известно «Газете.Ru», в России возможно введение налога с продаж с 2019 года. Об этом сообщил источник в правительстве.

На прошлой неделе Минфин предложил поднять ставку НДС в рамках ненефтегазового налогового маневра, а взамен снизить ставку страховых взносов с 30% до 22%. В случае если предложение поднять НДС не пройдет, возможно введение налога с продаж.

Отмечается, что идея пока плохо просчитана и на официальных межведомственных совещаниях не прорабатывалась, но обсуждалась на встречах с участием Минэкономразвития

Ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм.

Налог с продаж действовал ранее в России, но был отменен из-за недовольства бизнеса. Правительство в последние годы неоднократно обсуждало возможность его возвращения, но каждый раз отказывалось от этой идеи.