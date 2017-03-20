В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

Турция ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецкой сельхозпродукции, заявил в понедельник РИА Новости член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.

Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

"Россия ввела запрет на поставку ряда видов сельхозпродукции из Турции. Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным в 2014 году США, странами ЕС и рядом других стран. "Торговля должна быть взаимной. Мы экспортируем из России на 800 миллионов долларов овощей и фруктов и ввозим на два миллиарда долларов пшеницы, ячменя и другой продукции. Выигрывать и зарабатывать должны обе стороны. Мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными. Пока этого не будет, мы продолжим поддерживать свой запрос в министерство", — сказал Мете.

По его словам, суда с российской сельхозпродукцией, которые были загружены и вышли из портов отправки до 15 марта, будут приняты в Турции. "Но следующие поставки уже приниматься не будут, пока не решится вопрос со снятием Россией ограничительных мер", — заявил собеседник агентства.

Мете отметил, что Турция хочет полного восстановления отношений с РФ, ухудшившихся после инцидента со сбитым ВВС Турции российским Су-24 над Сирией в ноябре 2015 года. "Бизнесмены, предприниматели не могут быть ни стороной, ни инструментом политических конфликтов. Торговля должна продолжаться", — резюмировал бизнесмен.

Эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено Россией с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ приняло решение допустить на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые.

На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.