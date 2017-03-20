С россиян начали взыскивать налоги за долги

С россиян начали собирать налоги за долги. Данные о задолженностях клиентов российских операторов связи теперь будут передаваться в налоговую. Такое сообщение содержится на сайте «Ростелекома»

«В соответствии со ст. 41 Налогового кодекса РФ с полученной экономической выгоды физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог (по ставке 13%)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в публикации говорится, что к таким должникам будут применяться и привычные ограничения, например, запрет на выезд за границу. Подобное сообщение получили также клиенты «ВымпелКома» «МегаФона» . Данные о должниках в налоговую службу смогут передавать и банки, и предприятия ЖКХ.

Налоговый сбор нужно будет уплатить только с безнадежных долгов, то есть долгов, которые не были уплачены в течение трех лет. Списанные долги будут приравниваться к получению материальной выгоды, которая будет облагаться НДФЛ.

Новые правила коснутся тысяч абонентов. Средняя сумма задолженностей составляет одну тысячу рублей. В 2016 году дебиторский долг «Ростелекома» составил 1,2 миллиарда рублей. Задолженность «МегаФона» на конец 2016 года составила 2,778 миллиарда рублей. В эти суммы включены как долги физических лиц, так и юридических, а также платежи, совершенные в результате мошенничества.

Традиционно большие объемы задолженностей физических лиц формируются за уплату услуг ЖКХ. В 2016 году общая сумма долга составила 1 триллион рублей, из которых 270-275 миллиардов рублей приходились на задолженности физических лиц.