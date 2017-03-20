Госдума: В России должны появиться отдельные платежки за тепло

Глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская считает, что россияне должны платить за отопление напрямую ресурсоснабжающим компаниям. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом "РГ".

По мнению Хованской, цены на отопление в некоторых регионах и так сильно завышены. Ведь каждый регион сегодня устанавливает свои нормативы на отопление. И если в Москве и Подмосковье стоимость тепла еще дотируется из казны и за стандартную "однушку" люди платят порядка 600 рублей в месяц, то в некоторых регионах оплата 100-процентная. Суммы в платежах за тепло достигают нескольких тысяч в месяц. При этом суммы эти включены в общие квитанции, которые рассылают управляющие компании . И лишь единицы придирчивых граждан будут выискивать, сколько по нормативам стоит тепло и сколько написали в платежке. "Для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны управляющих компаний , гражданам необходимо заключать прямые договора с поставщиками ресурса,- отметила Галина Хованская. - На практике же люди будут получать отдельные квитанции, как сегодня на свет".