Санкции против «дочек» российских банков вводятся НБУ с 23 марта

Национальный банк Украины внес изменения в нормативно-правовую базу для ввода санкции против «дочек» российских банков, соответствующее решение вступает в силу с 23 марта.

Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 22 марта.

«Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур», - говорится в тексте.

Также регулятор запретил украинским банкам проводить операции, которые могут способствовать избежанию или нарушению таких санкций.

Ранее сообщалось, что санкции вводятся для того, чтобы предотвратить вывод капитала за пределы Украины. Ограничения планируется ввести в рамках исполнения поручения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.