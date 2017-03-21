Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на $1 млрд

Президент США Дональд Трамп за год обеднел на $1 млрд. Его состояние уменьшилось до $3,5 млрд, сообщает американское издание Forbes.

Отмечается, что год назад Трамп занимал 336 место в рейтинге самых богатых людей. Теперь же президент США опустился на 544 строчку рейтинга.

В январе Дональд Трамп заявил, что он передаст управление своим бизнесом двум сыновьям - Дональду-младшему и Эрику.