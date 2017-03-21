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Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на $1 млрд

Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на $1 млрд
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Президент США Дональд Трамп за год обеднел на $1 млрд. Его состояние уменьшилось до $3,5 млрд, сообщает американское издание Forbes.
Отмечается, что год назад Трамп занимал 336 место в рейтинге самых богатых людей. Теперь же президент США опустился на 544 строчку рейтинга.
В январе Дональд Трамп заявил, что он передаст управление своим бизнесом двум сыновьям - Дональду-младшему и Эрику.
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Бизнес США
Дональд Трамп
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