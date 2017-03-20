Рубль слабеет на фоне цен на нефть и словесных интервенций Силуанова

Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты.

Словесные интервенции главы Минфина Антона Силуанова о переукрепленности рубля добавляют давления на российскую валюту, отмечают дилеры.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.47 мск повышался на 0,3 рубля — до 57,52 рубля, курс евро — на 0,4 рубля, до 61,85 рубля.

Рубль под давлением

Курс рубля против доллара и евро днем умеренно теряет позиции, отыгрывая слабую динамику рынка нефти, вернувшегося к уровню 51 доллар за баррель сорта Brent.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 17 марта рабочей недели число действующих буровых установок в США выросло на 21 штуку, или на 2,73%, до 789 единиц.

Дополнительный негатив пришел от словесных интервенций главы Минфина Антона Силуанова. Он считает, что рубль переукреплен от фундаментальных значений на 10-12%, и это дает Минфину РФ возможность до конца текущего года купить валюту на сумму еще не менее 1 миллиарда долларов сверх тех операций, которые он делает для пополнения Резервного фонда.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 0,5-0,7%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 2,95 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

Укрепление рубля набрало темпы, опережающие нефтяные котировки: рублевая стоимость нефти (2960 рублей за баррель) опустилась ниже значений не только конца 2016 года (3500 рублей), но и 29 ноября 2016 года (3020 рублей) — непосредственно накануне оглашения итогов заседания ОПЕК , которое дало толчок нефтяному ралли, рассуждают аналитики Росбанка

Как следствие, в обозримой перспективе динамика рубля обещает запаздывать относительно нефти при ее росте, говорят эксперты.

С учетом устойчивой тенденции к замедлению инфляции, укрепления рубля и комментариев Банка России , предполагающих, что он готов к смягчению денежно-кредитной политики, довольно высока вероятность снижения ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, в 2017 году ставка ЦБ снизится на 150 пунктов, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ" . Однако смягчение денежно-кредитной политики будет более быстрым, чем полагает рынок, считает он.

Пара USD/RUB пока удержится в диапазоне 57-57,5, поскольку спад оптимизма, вызванного рейтинговым решением S&P в отношении РФ, будет нивелироваться активным предложением иностранной валюты со стороны экспортеров, оценил Левинсон.