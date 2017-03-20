Турецкие импортеры приостановили закупки российской пшеницы

Турецкие импортеры приостановили закупки российской сельскохозяйственной продукции, в основном пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, несмотря на опровержения Анкарой информации о том, что она фактически запретила импорт этих товаров из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Экспорт из России в Турцию по-прежнему приостановлен. Я предполагаю, что турецкая таможня получила инструкции, согласно которым она должна не допускать разгрузки судов с российской пшеницей, кукурузой, подсолнечным маслом и другими зерновыми и сельскохозяйственными продуктами», — рассказал агентству один из источников.

По словам источников, делегация представителей турецких мукомольных компаний планирует в понедельник, 20 марта, встретиться с правительством и государственным зерновым советом Турции (TMO) в Анкаре.

Некоторые участники рынка заявили, что Турция, возможно, пытается ускорить переговоры о поставках томатов и других овощей в Россию, которые Москве еще предстоит возобновить после приостановки.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Турция с 15 марта остановила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла, и на ввоз этих продуктов может начать действовать пошлина 130%, что означает фактическую остановку поставок. Позднее Минсельхоз заявил, что не получал официальных заявлений от властей Турции о введении пошлины.

Министерство экономики Турции опровергло информацию об ограничении импорта товаров из России.