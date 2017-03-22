Турецкие помидоры не пустят на российский прилавок

Россельхознадзор не планирует снимать ограничения на ввоз турецких помидоров, огурцов, яблок, груш, индейки, курицы и других продуктов, заявили «Известиям» в ведомстве. Перечисленные продукты производятся в России, и снятие эмбарго могло бы нанести удар по отечественным производителям, уже занявшим место турецких.

Россельхознадзор не рассматривает возможности снятия оставшихся ограничений на ввоз турецких продуктов, сообщила «Известиям» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано . Таким образом, эмбарго сохраняется на части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, томаты, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, землянику и клубнику.

Источник в Россельхознадзоре утверждает, что в апреле планировалось отправить в Турцию, делегацию, которая могла бы оценить качество продуктов и принять решение о снятии эмбарго. Юлия Мелано эту информацию не подтвердила. Близкий к Россельхознадзору источник предполагает, что визит решили отменить на фоне появившейся информации об остановке выдачи Турцией лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла с 15 марта.

Оставить действующие ограничения регулярно просят отечественные производители. Выступая на совещании по вопросам исполнения поручений президента РФ об импортозамещении в декабре прошлого года, президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев в числе прочего предложил «сохранить эмбарго на турецкие томаты до 2020 года». Эту же просьбу отраслевики направили и в Минсельхоз , рассказали в Плодоовощном союзе. В министерстве ранее поясняли, что «при принятии решений будут исходить из соображений национальной безопасности России».

— Считаем, что вопрос полного или частичного снятия ограничений на поставки турецкой плодоовощной продукции на российский рынок должен обсуждаться в увязке со снятием турецкой стороной встречных ограничений в отношении российской продукции, — сказали в Минсельхозе.

Сергей Королев отметил, что томаты для Турции — самый болезненный вопрос, и у них как раз сейчас начался сезон. Продажи помидоров в Россию приносили турецким производителям $0,5 млрд в год, это самая большая статья доходов из экспортной сельхозпродукции.

— В Европу эти помидоры не перенаправить, там на рынке избыток своей продукции, — уточнил Сергей Королев.

Ввоз турецких томатов и других овощей и фруктов в Россию был запрещен с 1 января 2016 года в связи с обострением политических отношений. За это время, как следует из доклада президента Национального плодоовощного союза, отечественное производство томатов выросло на 33% — до 297 тыс. т в год, а доля импорта сократилась на 30%, до 468 тыс. т. До введения эмбарго Турция ввозила в Россию около половины всех импортных томатов: 43% в 2014-м и 50% — в 2015-м. В прошлом году их заместили отечественные, а также из Азербайдажана, Марокко, Китая и прочих стран.

— Раньше турки доминировали на рынке, а сейчас нам, наконец, удалось взять ситуацию в свои руки. Если пустить их обратно, они придут с демпингом (искусственное занижение цен, чтобы ослабить позиции конкурентов. — «Известия»). Этому способствуют в принципе низкая стоимость турецких овощей в ущерб качеству и то, что сейчас подешевела турецкая лира, —объяснил Сергей Королев.

Он добавил, что на рынках яблок, груш, клубники и земляники доля российских производителей уже больше 50%. По его словам, возвращение турецких овощей и фруктов на российские прилавки может снизить спрос на отечественные и, соответственно, затормозить процесс импортозамещения.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что турки и до введения эмбарго не ввозили в Россию мясо индеек и куриц, поэтому наличие или отсутствие запрета на его ввоз ничего не меняет.

Как сообщали «Известия», возвращение турецких цитрусовых на российские прилавки «уронило» цены на лимоны и апельсины почти на 30%. Аналогичного эффекта ритейлеры ждут к маю, но уже на абрикосы, персики и сливы — к этому сроку в Турции начнут собирать их урожай.