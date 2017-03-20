В Белоруссии придумали наказание для тунеядцев

Министерство труда и социальной защиты Белоруссии подготовило поправки в так называемый «тунеядский» декрет, пишет «Интерфакс».

Как сообщила глава ведомства Ирина Костевич , документом «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин — это 240 долларов (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте). За неуплату предусмотрен штраф или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора. Срок уплаты налога истек 20 февраля. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тысяч граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши «нетунеядцев».