СМИ сообщили о новой атаке на российские банкоматы

Банкоматы в России атаковал новый вирус, который действует без физического контакта с аппаратами и позволяет извлечь из них наличные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.

По словам собеседников издания, речь идет о «бесфайловом вирусе», поразившем устройства крупнейшего производителя банкоматов - NCR. Центробанк оповестил участников рынка о случившемся в своей рассылке. В письме ЦБ пояснялось, что этот вирус «живет» в оперативной памяти банкоматов и недоступен для антивирусов.

До этого в российских банкоматах такую уязвимость не фиксировали. «Выявленная уязвимость нехарактерна для конкретного производителя, так как все банкоматы работают под Windows», - заявил один из источников газеты. Введя специальный код, злоумышленники могут извлечь всю наличность из кассеты банкомата, где расположены только тысячные и пятитысячные купюры.

Универсального способа борьбы с уязвимостью пока не найдено. Начальник управления информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский пояснил «Коммерсанту», что вирус не удаляется при перезагрузке банкомата, а «прописывает себя в специальный раздел автозагрузки операционной системы и при каждом перезапуске компьютера «возрождается» вновь».