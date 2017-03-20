Доллар снова протестирует минимумы на этой неделе

- К новой мартовской неделе российский рубль подошел в неплохом состоянии. Впервые за несколько недель к отечественной валюте вернулась плотная корреляция с нефтью, и пока сырье подрастает в цене после фазы распродаж, у рубля все хорошо.

Показатели запасов черного золота и нефтепродуктов в США наконец-то скорректировались и взяли как будто паузу в череде постоянного роста. Это и стало для сырьевого рынка основанием для отскока. При этом все остальные факторы отошли на второй план: и рассуждения о том, что будет делать ОПЕК , когда придет время продлить или отменить работу соглашения о заморозке добычи нефти, и факты о том, что американская сланцевая нефть отлично замещает вакуум предложения.

Пока баррель находится в пределах 50,5-52,5 доллара, рубль вряд ли будет технично отрабатывать поступающие неоднородные новости. Однако техническая картина вполне позволяет баррелю Brent пройти в область 49,75 долларов, если психологически важный рубеж в 50 долларов за «бочку» будет пробит. Неделя для этого понадобится или месяц, пока не известно, но эту вероятность необходимо учитывать. Текущая цена барреля североморской нефти минимальная за четыре месяца, как ни крути.

На новой неделе в России открывается очередной налоговый период. Основные выплаты НДС, акцизов и НДПИ придутся на период до 27 марта включительно. Это значит, что пиковый период спроса на рубли будет отмечаться 23 и 24 марта. В срок до 31 марта российские компании должны будут уплатить оставшуюся часть НДПИ, а также НДФЛ и ЕСН. Кроме того, нельзя забывать, что до конца этого месяца идут крупные выплаты российских компаний и предприятий по внешнему долгу. Суммарно за март этот объем оценивается в 15,8 миллиарда долларов, часть средств для погашения традиционно покупается на рынке.

Однако и без политиков понятно, что ЦБ окажется в будущую пятницу перед сложнейшим выбором: придерживаться прежней канвы работы и тогда игнорировать все остальное и держать ставку текущей, или учесть допуск инфляции и понизить стоимость кредитования, чтобы «убить» множество зайцев одним выстрелом.

Центробанк неоднократно обращал внимание, что ранее конца первого квартала ставку понижать не намерен. Чуть позже риторика ужесточилась, а речь пошла о первом полугодии 2017 года. ЦБ вполне может выбрать стойкость нисходящего инфляционного тренда и сохранить ставку на уровне 10 процентов годовых, раз на борьбу с индексом потребительских цен положено столько сил и средств.

Сохранение прежней ставки способно спровоцировать волну укрепления рубля за счет активизации торгов carrytrade вплоть до 56,5-57 рублей за доллар. В прошлую фазу роста курса рубля нужное «дно» по доллару так и не было достигнуто, но это не значит, что рынок про него забыл. Оттуда способны начаться планомерные покупки американской валюты в область уже сформированной цели на 60-62 рублей. Впрочем, это только один из сценариев развития событий. Итак, для доллара США вероятный диапазон движения на неделю составляет 57,6 рублей, а для евро – 61,8-63,3 рубля.