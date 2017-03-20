Работники растут в цене

Мониторинг кадров В 2017 году большинство компаний (82,8%) планирует увеличить зарплату своим сотрудникам -- в среднем размер повышения составит около 7%. Такие данные содержатся в отчете Korn Ferry Hay Group. Схожие показатели были ранее обнародованы рекрутинговыми компаниями HeadHunter и Superjob (подробнее см. "Ъ" от 13 марта) -- однако они отмечали, что такого масштаба повышения рассматривают около половины предприятий.

Большая часть компаний, планирующих повышение зарплат, будут производить его точечно -- пойти на индексацию зарплат всех сотрудников готовы только 17,5% опрошенных. Наибольший процент повышения планируют индустриальный сектор (8%), IT (8%), сектор биотехнологий и фармацевтики (7,9%). Самое скромное повышение ждет сотрудников компаний банковской и финансовой (5,8%), а также логистической сферы (6,1%, что, впрочем, все равно вдвое выше показателей 2016 года).

Большинство (90%) компаний уже выплатили или планируют выплатить бонусы своим сотрудникам по результатам 2016 финансового года. Почти половина компаний (44,3%) выплатят бонусы на запланированном уровне, по 20% участников опроса -- выше и ниже целевого уровня. Несмотря на позитивные тренды в динамике зарплат, в 2017 году компании не планируют менять стратегию относительно социальных пакетов. Только 15% компаний планируют ввести для своих сотрудников новые льготы либо возобновить инвестиции в те программы, которые были ранее приостановлены по причине оптимизации затрат,-- в большинстве случаев это программы обучения и развития сотрудников. Пятая часть организаций, напротив, планирует продолжить работу над оптимизацией имеющихся льгот: в основном изменения коснутся добровольного медстрахования, расходов на командировки, программ обучения и развития. Отмену льгот планируют всего 2,3% компаний -- в основном они хотят отказаться от пенсионных планов и страхования жизни.

Основу зарплатного оптимизма предприятий, по оценке авторов исследования, составляют итоги прошлого года. По данным исследования, почти 70% компаний в 2016 году достигли своих финансовых показателей, а 19% -- превысили их. Также снизилось число тех, кто негативно оценивает текущую экономическую ситуацию (с 72% в прошлом году до 52% в 2017-м). Выросло и количество воспринимающих ее нейтрально (с 17% в 2016 году до 36% в 2017-м).

Анастасия Мануйлова