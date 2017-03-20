Аналитики: Российская экономика приспособилась к ограничениям

Пакет санкций для отдельных секторов экономики и компаний со стороны Евросоюза , США и ряда других стран был постепенно введен в мае - августе 2014 года, через несколько месяцев после первых персональных санкций. Основная часть секторальных ограничений вступил в силу с 1 августа. Так, для крупнейших российских госбанков (фактически - половина активов всего банковского сектора) закрылись многие внешние рынки капитала, они потеряли возможность брать дешевые кредиты в ряде западных стран. Инвесторам было запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать, предоставлять брокерские услуги или помощь в выпуске с акциями, облигациями крупнейших российских банков со сроком обращения более 30 дней. Тогда основные потребности банков в фондировании были удовлетворены с помощью ЦБ . Кроме того, в том же году правительство приняло решение о докапитализации ряда банков.

Тогда же в нефтегазовом секторе, помимо персональных санкций для некоторых компаний, был запрещен экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования, а в оборонном секторе были введены ограничения на новые контракты по вооружениям.

Эти ограничения совпали по времени с началом снижения цен на нефть, от экспорта которой зависят бюджет и экономика России. Если в июне 2014 года баррель нефти марки Brent стоил выше 110 долларов, то к концу того же года - уже в два раза меньше. За 2015 год цены упали еще примерно на треть. Нижней с начала падения цен точкой стоимости барреля Brent стало начало 2016 года, когда он опустился ниже 28 долларов. Позже ситуация начала выправляться, и стоимость нефти снова превысила 50 долларов. Это падение цен было вызвано превышением предложения сырья в мире над спросом на него.

Первый год действия санкций вместе с упавшими ценами на нефть стоил российской экономике около полутора процентных пунктов ВВП, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников . Если в 2014 году российская экономика еще росла на 0,6 процента, то в 2015 году - уже упала на 3,7 процента. "Позже совокупный эффект от нефти и санкций начал спадать. В 2016 году он был уже в два раза слабее", - говорит Масленников. Однако санкции спровоцировали начало кризиса в 2014 году лишь отчасти - явное замедление экономики было видно еще по итогам 2013 года, добавляет он.

Но в целом санкции все равно продолжают тормозить развитие российского финансового сектора, признает эксперт. "У бизнеса появляется понимание, что ограничения - это, скорее всего, всерьез и надолго. Но "послевкусие" этих трех лет в том, что надо как-то двигаться вперед и с палками в колесах", - считает Масленников.

Российский бизнес наконец осознал, что надо двигаться вперед и "с палками в колесах"

Что касается "нефтянки", то одна из основных ее потерь за последние три года - это кооперация с международными компаниями и заморозка совместных проектов, говорит руководитель нефтегазовой практики KPMG Антон Усов . "С другой стороны, финансовое и операционное положение нефтегазовых компаний можно назвать хорошим, это поспособствовала и девальвация рубля", - добавляет он. При этом Усов признает, что без санкций работа сектора могла бы быть и эффективнее - возможно, за счет технологий, от экспорта которых Россия сейчас во многом отрезана.

Но сектор все равно приспособился к внешним ограничениям, считает аналитик. "Даже если санкции будут продлеваться, то беспокоить производителей будут в первую очередь не они, а цены на нефть и стабильность системы налогообложения. А если будут вводиться новые месторождения, то и показатели добычи останутся высокими", - говорит Усов.

По мнению Никиты Масленникова, позитивным эффектом от санкций (и от ответных мер России, запретивших ввоз ряда продовольственных товаров) можно считать сдвиг с места в импортозамещении. "Некоторые российские производители почувствовали, что можно работать и на внутренний, и на зарубежный рынок. Поэтому по итогам 2017 года вполне можно ожидать усиления несырьевого экспорта", - полагает он. Но основная работа по импортозамещению еще впереди из-за длинных инвестиционных циклов в том же сельском хозяйстве, уточняет Масленников.