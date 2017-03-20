Белоруссия готовит новую волну реэкспорта польских продуктов в РФ

В ближайшее время поставки продуктов из ЕС через белорусские каналы наверняка вырастут. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2016-м республика ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В разы выросли также поставки сельдерея, болгарского перца и грибов. В Россельхознадзоре признают, что если продукцию на территории Белоруссии тщательно переупаковывают, удаляя метки производителя, то доказать европейское происхождение такого товара практически невозможно.

После введения Россией продуктового эмбарго в отношении стран ЕС в 2014 году Белоруссия позиционирует себя как крупнейший производитель и поставщик сельхозпродукции. В этом контексте особо впечатляет способность белорусских производителей наращивать урожаи (и поставки в РФ) в разы, а то и десятки раз всего за один сезон.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) в III квартале 2016 года Белоруссия экспортировала в Россию 3,6 тыс. т яблок и 9,8 тыс. т груш. В IV квартале поставки яблок выросли в пять раз, а груш в три раза — соответственно до 15 тыс. т и 31,8 тыс. т. Одновременно по итогам прошлого года Белоруссия существенно нарастила закупки яблок и груш в Польше. В 2015-м, по данным статистического комитета республики (Белстат), импорт составил 208 тыс. т яблок и 5 тыс. т груш. В 2016 году яблок ввезли уже 509 тыс. т, груш — 35,6 тыс. т.

Помимо яблок и груш существенно выросли поставки овощей в Белоруссию из Польши. По данным Белстата, в прошлом году Белоруссия закупила у Польши 1,5 тыс. т сельдерея — это в 40 (!) раз больше, чем в 2015-м. Поставки болгарского перца в 5,5 раза — до 3,5 тыс. т, грибов в 5 раз — до 18,3 тыс. т. Также впервые были импортированы шпинат, спаржа и артишок.

По словам директора по развитию «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, зачастую польская продукция просто переупаковывается на территории Белоруссии, после чего свободно поступает на российский рынок.

— Остановить партию поставок можно в случае, если продукция ввозится в неупакованном виде и переделываются только документы.

В Россельхознадзоре заявили, что ничего не могут поделать, если продукция приходит в Россию с идеально подделанными белорусскими документами.

— Сложно проследить, откуда пришла продукция в случае ее переупаковки. Для того чтобы найти хоть какие-то зацепки, приходится проводить большую работу. Тем не менее если белорусские недобросовестные поставщики всё идеально переупаковали, сфабриковали документы и поставили на них официальные печати, то мы ничего не можем сделать, — признали в Россельхознадзоре.

В минсельхозе Белоруссии на запрос «Известий» не ответили.

Дмитрий Востриков отметил, что реэкспортные поставки Белоруссией польских продуктов оказывают давление на российский рынок, так как влияют на реализацию проектов по импортозамещению.

— Стоимость польских продуктов ниже, чем российских. В первую очередь это обусловлено низкими капитальными затратами польских предприятий, например, на хранилища и холодильники, — объяснил Дмитрий Востриков.

По его словам, российские производители пока вынуждены инвестировать значительные средства в оборудование, что, естественно, сказывается на цене.

— Чтобы разрешить проблему реэкспорта запрещенных к ввозу продуктов, необходимо создать экономически равные условия для иностранных и отечественных производителей. Евросоюз оказывает существенную государственную поддержку местным аграриям, что значительно снижает стоимость продукции, в России такой поддержки пока нет, — заметил Востриков.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Известиям» отмечал, что сотрудники службы регулярно фиксируют реэкспорт санкционного мяса, овощей и фруктов, а также подозревают, что существует и реэкспорт молочной продукции.

— Количество продукции в поставках не соответствует объему увеличения производства внутри Белоруссии, — объяснял Сергей Данкверт.

С начала этого года Россельхознадзор сообщил как минимум о десятке случаев незаконного ввоза продукции из Польши. В феврале в Подмосковье уничтожили 57 т яблок из Польши. Также запрещенные к ввозу продукты были обнаружены и уничтожены в Смоленской, Пермской, Томской, Тюменской, Сахалинской и Новосибирской областях, Бурятии, Удмуртии и Алтайском крае.