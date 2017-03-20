Россияне стали меньше платить за свет и газ

Средний чек за жилищно-коммунальные услуги снизился по итогам 2016 года на 10% вопреки росту тарифов естественных монополий. В ряде субъектов гражданам удалось сократить платежи за ЖКУ более чем на треть. Сэкономить на квартплате и иных сервисах позволили устанавливаемые счетчики потребления, а также улучшение платежной дисциплины, произошедшее в том числе благодаря дистанционным каналам банковского обслуживания, заключают эксперты.

В непростой экономической ситуации население любой страны стремится экономить. Россияне не стали исключением, сократив расходы не только на потребление продуктов питания, одежды, отдых и развлечения, но и на коммуналку. По данным банка «Русский стандарт», полученным на основе анализа почти миллиона платежей за ЖКУ (исследование имеется в распоряжении «Известий»), средний чек в крупнейших регионах РФ в прошлом году сократился на 10%, однако в ряде субъектов жители смогли урезать расходы на коммуналку на 20–30%.

В частности, жители столицы сэкономили 10,7% своих расходов на ЖКУ, Краснодарского края — 17,9%, а в Республике Татарстан населению удалось снизить расходы и вовсе на 36%.

Традиционно основной статьей расходов на ЖКУ считаются электричество, теплоэнергия и водоснабжение. По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, полученным на основе информации естественных монополий, в 2005–2015 годах средняя цена газа выросла в 3,7 раза, а средний тариф на магистральный транспорт газа — в 3,5 раза. При этом в три раза выросла конечная цена на электроэнергию, а средний тариф на передачу электроэнергии — в четыре раза. В общем, средние потребительские цены за последнюю декаду увеличились в 2,4 раза.

Сэкономить на этой строке расходов домохозяйствам удалось благодаря ряду нехитрых мер. Первая — счетчики, которые повсеместно стали устанавливать жители, оплачивая воду, газ и электроэнергию четко по своим показателям расхода. Счетчик тем выгоднее, чем больше человек прописано в квартире.

Вторая мера сводится к общей экономии потребления электроэнергии и воды на фоне сократившихся реальных доходов населения, отметил аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов

Кроме того, добавила вице-президент — руководитель дирекции по работе с муниципальными проектами банка «Российский капитал» Ирина Булгакова , расходы граждан на ЖКУ в среднем сократились из-за того, что растет число льготников — пенсионеров, ветеранов войны и труда. Эти категории населения обычно платят за коммуналку по сниженному тарифу.

Еще одним объяснением снижения чека за ЖКУ является улучшение платежной дисциплины самих граждан, считает представитель «Русского стандарта».

— Средний чек снижается еще и за счет регулярности платежей — если раньше многие клиенты платили ЖКУ один раз в несколько месяцев, включая пени, то теперь оплаты проходят ежемесячно меньшими суммами — без штрафов и пени, — пояснил он.

Использование автоплатежей позволяет не тратить деньги на штрафы за просрочку.

По его словам, финансово грамотные и технически продвинутые пользователи интернет- и мобильного банков стремятся сэкономить на коммуналке благодаря функционалу дистанционных каналов банковского обслуживания. Сейчас можно настроить оплату текущих бытовых счетов в автоматическом режиме, то есть, по сути, забыть о дате очередного платежа. Например, можно настроить шаблон в мобильном банке, тогда кредитная организация раз в месяц автоматически будет перечислять деньги в счет оплаты ЖКУ поставщику услуг.

Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис заявил «Известиям», что положительно на оптимизации затрат на коммунальные услуги сказалось лицензирование управляющих компаний. В результате с рынка ушли недобросовестные игроки, что позволило практически искоренить явление двойных квитанций (то есть счетов, приходящих дважды).

— Значительно на сокращении потерь и повышении качества жилищно-коммунальных услуг сказывается приход частного инвестора в отрасль, — отметил чиновник. — Так, в регионах, где работают концессии в теплоснабжении, сокращены аварии на 47%, потери — на 18%, в водоснабжении стало меньше аварий на 21%, потерь — на 14%.

Впрочем, есть регионы, где средний чек по ЖКУ вырос в 2016 году. Например, это произошло в Оренбургской, Нижегородской и Воронежской областях. В этих субъектах произошло незначительное увеличение платежа за коммуналку — в пределах 100 рублей, отметили в «Русском стандарте».

Снизить семейные расходы на ЖКУ можно разными способами, отметила Ирина Булгакова из «Российского капитала». Например, сокращение издержек на 5% обеспечивается воспитанием простых поведенческих привычек — закрывать двери в подъезды и в комнаты квартир, экономно расходовать воду при пользовании душем. Уменьшить чек позволяет установка современной бытовой и сантехники, пластиковых стеклопакетов, различных приборов учета, энергосберегающих ламп.

— Пять лет назад в России рынка светодиодного освещения не было, то есть, конечно, светодиоды применялись в производстве электроприборов, но были скорее экзотикой. К 2016 году светодиодные лампы занимали порядка 20% рынка, их начали производить в России, теперь емкость рынка оценивается в десятки миллиардов рублей, — добавил Алексей Антонов из «Алор».

По его словам, свой вклад в сокращение издержек населения на ЖКУ сыграли и государственные меры. В 2015 году было подписано постановление правительства № 898, которое предполагает запрет с июня 2016 года на закупку в рамках госзаказа люминесцентных ламп, ламп дневного освещения, ряда типов ламп накаливания, которые потребляют обычно в три раза больше электроэнергии, чем, например, ртутные.