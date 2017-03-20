В Токио начались переговоры глав МИД России и Японии

В Токио начались переговоры министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова Фумио Кисиды . Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Последний, в частности, отметил, что намерен обговорить с российским коллегой весь комплекс взаимоотношений между странами. «Мы обсудим широкий круг вопросов, в том числе, в виду подготовки визита премьер-министра (Японии Синдзо) Абэ в Россию в короткие сроки в этом году», — цитирует его агентство.

Также Кисида подчеркнул, что в его планы входит затронуть в разговоре с Лавровым тему совместной экономической деятельности России и Японии на южных Курилах. «Я хотел бы обсудить с министром вопросы совместной экономической деятельности, посещения бывшими жителями островов с учетом состоявшихся консультаций на уровне замминистров в целях заключения мирного договора, согласно решению наших лидеров придать ускорение этому процессу», — подчеркнул глава японского МИД

Томоми Инады. По его словам, проблемы региональной безопасности, в том числе ядерной и ракетной программ КНДР, предполагается обсудить 20 марта в формате «2+2» с участием министров обороны Сергея Шойгу

В свою очередь, Сергей Лавров выразил надежду на выработку участниками переговоров общих позиций. «Сегодня мы во второй половине дня возобновим встречу "2+2", и считаю, что это весьма актуальное событие, накопилось немало тем, которые важно в таком формате обсудить, наши подходы и желательно выработать общие позиции», — приводит РИА Новости его слова.

Первый раунд консультаций на уровне замминистров иностранных дел Игоря Моргулова и Такэо Акибы о совместной экономической деятельности на южных Курилах состоялся 18 марта.

Понять данный вопрос Москва и Токио договорились во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию 15-16 декабря 2016 года. Абэ не раз озвучивал точку зрения, согласно которой совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед для заключения между Россией и Японией мирного договора, который не был подписан по окончании Второй мировой войны.

Решение этой проблемы официальный Токио увязывает с улаживанием спорта о территориальной принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В своих претензиях на них Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними имеет необходимое международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.