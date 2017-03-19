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Министр обороны Германии отвергла заявление Трампа о задолженности ФРГ перед США и НАТО
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отвергла утверждение президента США Дональда Трампа о том, что у ее страны образовался большой долг перед США и НАТО из-за их затрат на обеспечение безопасности ФРГ, передает Reuters.
«В НАТО нет долгового счета», — цитирует агентство заявление фон дер Ляйен. Министр считает неправильным считать, что целевой норматив расходов стран-членов НАТО в 2% ВВП в год действует только в отношении расходов на Альянс. «В расходы на оборону также входят траты на миротворческие миссии ООН, наши европейские миссии и наш вклад в борьбу с терроризмом ИГ (группировка запрещена в России — RNS)», — заявила фон дер Ляйен.
«Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и США, (НАТО и США — RNS) должны получать больше денег за мощную и очень дорогостоящую защиту, которую они обеспечивают Германии!», — написал 18 марта Трамп в Twitter после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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