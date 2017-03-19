МВФ отложил обсуждение антикризисной программы Украины после блокады Донбасса

Обсуждение антикризисной программы Украины, запланированное на понедельник, отложено Советом директоров Международного валютного фонда (МВФ). Пока неизвестно, когда это обсуждение состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Фонде.

«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», - сообщил собеседник. Такие решения, по его словам, принимаются исключительно на высшем уровне.

Как отметил собеседник агентства, это довольно странно, так как к заседанию все было подготовлено. После этого заседания ожидалось, что Киеву предоставят очередной кредитный транш в размере $1 млрд.

В уведомлении о том, что заседание переносится, говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Никаких уточнений в документе нет.

Между тем 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на нем президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, на которых настаивают радикалы. Речь идет о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом. По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.

Два года назад МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, она предполагает предоставление восьми траншей. Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд.