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Источник: обсуждение программы Украины на Совете директоров МВФ отложено
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на ближайший понедельник. Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Фонде, дата нового рассмотрения еще не определена.
"Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром", - сообщил собеседник.
По его словам, это очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено. По итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.
Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, сообщил собеседник. Между тем в субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов "Большой двадцатки".
В уведомлении о переносе обсуждения говорится, что "короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы". Что конкретно имеется в виду, в документе не уточнялось. Однако известно, что 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, по сути, удовлетворяющие требованиям радикалов о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом.
На следующий день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что, по оценкам его ведомства, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.
В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года. Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд.
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