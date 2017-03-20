Правительство не поддержало запрет продажи алкоголя в жилых домах

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы , предлагавший запретить торговлю спиртным в магазинах на первых этажах жилых домов. В документе говорится, что такая мера сократила бы число торговых точек и могла бы привести к росту потребления суррогатного алкоголя.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности приняла решение не поддерживать законопроект, предлагавший запретить розничную торговлю алкогольной продукцией «во встроенных и пристроенных нежилых помещениях многоквартирных жилых домов». Это следует из официального отзыва на проект за подписью возглавляющего комиссию вице-премьера Сергея Приходько , с которым ознакомились «Известия».

Сергей Обухов и Указанный законопроект подготовила группа депутатов Госдумы от КПРФ , в которую вошли Валерий Рашкин Алексей Корниенко . Они предлагали внести поправки в 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и дать предпринимателям переходный период — вступление документа в силу предполагалось через 180 дней после его официального опубликования.

— Проект призван снизить шаговую доступность алкоголя для граждан, а также уменьшить количество случаев нарушения лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, тишины и общественного спокойствия в жилых зданиях и на прилегающей территории, — уточнялось в пояснительной записке.

Там же было указано, что, по данным МВД России, каждое третье преступление (32,1%), зарегистрированное в 2015 году, было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

В правительственном отзыве отмечено, что законодательством не определено употребленное в поправках понятие «встроенные и пристроенные (встроенно-пристроенные) нежилые помещения многоквартирных жилых домов», что уже затрудняет практическое применение нормы.

— Кроме того, алкоголь позволяет небольшим магазинам сохранить рентабельность своей деятельности и реализовывать низкомаржинальные социально значимые товары, такие как хлеб и молоко, — написано в отзыве.

В правительстве считают, что введение запрета на торговлю спиртным в магазинах в жилых домах «несет серьезные риски прекращения деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, что может привести к сокращению количества торговых объектов шаговой доступности». Кроме того, снижение числа точек торговли спиртным «может привести к росту потребления нелегального алкоголя (суррогата)», сказано в письме кабмина

— Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает, — этими словами заканчивается отзыв.

В отдельных субъектах РФ торговлю алкоголем в жилых домах ограничивают на местном уровне. Например, в Амурской области с апреля 2016 года действует закон, позволяющий торговать спиртным в магазинах и кафе, расположенных в жилых домах, до 21 часа, а в отдельно стоящих точках общепита — до 23 часов.

По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в регионах до 85% торговых точек, торгующих алкоголем, приходится на магазины в жилых домах. При этом спиртное в таких магазинах дороже, чем в сетевом ритейле, примерно на 10%, что позволяет удерживать более низкие цены на другие категории продуктов. Продажи алкогольных напитков составляют порядка 40–50% от оборота магазинов формата «у дома».