В России в 2019 году начнут собирать автомобили Haval

Концерн Great Wall Motors начнет выпускать свои новые автомобили марки Haval в Российской Федерации в 2019 году, сообщили аналитики «Автостата».

Известно, что переговоры о начале серийного выпуска новых вседорожников, проходили между представителями концерна Great Wall Motors и Корпорацией развития Тульской области. Двухстороннее соглашение подписали в Шанхае в 2014 году. Автопредприятие китайской компании будет размещаться на территории Тульской области

Пока еще неизвестно, какие кроссоверы компании из Китая будут собираться на новой производственной площадке. Хотя некоторые эксперты считают, что на конвейер в России встанут автомобили H8, H2, H9, H6 Coupe. Напомним, что серийный выпуск машин запланирован на 2019 год.

Напомним, что начало строительство автомобильного завода стартовало еще два года назад. Проект оценили в 500 миллионов долларов. Отметим, что на новом предприятие будет работать примерно 2,5 тысячи человек. Производственная мощность автозавода будет составлять 150 тысяч автомобилей ежегодно.