СМИ: турок открыл банковский счет на имя убийцы российского посла

Банковский счет был открыт на имя Мевлюта Мерта Алтынташа - убийцы посла РФ в Анкаре Андрея Карлова - через несколько часов после того, как полиция застрелила нападавшего. Об этом пишет газета Habertürk.

По ее данным, следствие изучило финансовую активность Алтынташа и обнаружило, что спустя несколько часов после его смерти у него появился счет в одном из турецких банков. Он был открыт на его имя по мобильному телефону. Такую услугу предоставляют некоторые турецкие банки. Был установлен и номер телефона, с помощью которого был открыт счет.

Его использовал сын жителя города Измир с инициалами С.А., занимающийся выпасом скота. В показаниях он заявил, что сообщил банку данные удостоверения личности Алтынташа; фотография документа через несколько часов после убийства Карлова появилась и интернете. Следствие пока считает, что турок открыл счет с целью мошенничества, но продолжает изучать все проведенные через него операции на предмет выявления прямых связей с исполнителем и организатором нападения на посла.

Habertürk также указывает, что о новых данных по делу Карлова было моментально сообщено российским следователям.