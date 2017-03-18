На имя убийцы посла Карлова открыли счет в банке

Полиция Турции начала проверку банковского счета, открытого на имя убийцы российского посла Андрея Карлова через несколько часов после преступления. Об этом сообщает газета Haberturk со ссылкой на данные следствия.

Издание пишет, что счет был открыт на имя террориста Мевлюта Мерта Алтынташа в турецком банке с помощью специальной дистанционной услуги – по мобильному телефону. Полиция уже вышла на след молодого человека, открывшего счет. На допросе он сообщил, что предоставил банку данные удостоверения Алтынташа, найденные им на фото в интернете. Пока рассматриваются несколько версий, среди которых мошенничество. При этом полиция продолжает изучать финансовые документы убийцы посла. Предполагается, что будут найдена связь между исполнителем и возможным организатором преступления.

О новых данных в расследовании турецкие правоохранители уже сообщили Следственному комитету РФ

Посла РФ Андрея Карлов убили 19 декабря 2016 года, когда он выступал со сцены на открытии фотовыставки в Анкаре. Террористом оказался полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Убийцу ликвидировал спецназ. СКР возбудил уголовное дело по статье о международном терроризме. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.