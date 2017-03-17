Интерпол сообщил о «засвеченных» картах банков РФ

Интерпол сообщил в Банк России о большом количестве скомпрометированных карт клиентов российских банков, заявил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев на XIX банковской конференции.

"Мы получили информацию из Интерпола о достаточно большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам", - отметил он.

Сычев уточнил журналистам, что скомпрометированы карты нескольких банков. Число "засвеченных" карт представитель ЦБ затруднился назвать, но отметил, что объем информации по данным картам занимает порядка 500 Мб.

"Там набор реквизитов карт, эмитированных разными российскими банками. ... Там почти 500 мегабайт информации. Объем большой - карт много", - сказал он.

"Скорее всего, это результат скимминга в Европе. Это карты, которые использовались при поездке за рубеж. Скорее, это Южная Европа - Болгария, Румыния и тому подобное. Информация пришла от румынских коллег", - уточнил он (цитаты ТАСС).

Он добавил, что эта информация доведена до каждого из "участников информационного обмена, чьи блоки карт были "засвечены" в базе злоумышленников" (РИА "Новости").

Скомпрометированной карта считается, если в руки к мошенникам попали реквизиты самой карты, данные ее владельца или логины и пароли, дающие доступ к интернет-банку или мобильному приложению. Для получения этой информации злоумышленники используют специальные скимминговые устройства, которые устанавливаются в картоприемник банкоматов, или взламывают базы данных пользователей.