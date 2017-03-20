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Российские карты скомпрометированы в Южной Европе
В пятницу замначальника ГУБЗИ ЦБ Артем Сычев сообщил, что регулятор получил от Интерпола информацию о большом объеме скомпрометированных карт российских банков и передал ее конкретным эмитентам. Названия банков не раскрываются. Компрометация карты — получение злоумышленниками ее реквизитов. Артем Сычев отметил, что объем информации по данным картам занимает порядка 500 Мб. По его словам, база злоумышленников была сформирована, скорее всего, путем скимминга в Южной Европе — это карты, которые использовались при поездках за рубеж. В заявленные 500 Мб, согласно оценке экспертов «Лаборатории Касперского», может «помещаться» 5 млн карт и более, если же 500 Мб — это размер архивированных данных, то в 20 раз больше. В пятницу крупнейшие эмитенты Сбербанк, ВТБ и ВТБ 24 заявили, что не зафиксировали случаев компрометации карт. В Альфа-банке отметили, что не фиксировали всплеска компрометации. Московский кредитный банк и Сити-банк сообщили, что не получали сообщения ЦБ и не фиксируют проблем с картами. Нет проблем с картами и в банке «Югра».
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