Интерпол сообщил о «засвеченных» картах банков РФ

Интерпол передал Центральному банку информацию о скомпрометированных картах клиентов нескольких российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема Сычева.

«Мы получили информацию из Интерпола о достаточно большом объеме скомпрометированных карт российских пользователей по российским банкам», - заявил Сычев.

Свое заявление Сычев сделал на XIX банковской конференции. Представитель регулятора отметил, что данные были похищены с помощью скимминга в Юго-Восточной Европе. Речь идет о Болгарии и Румынии. ЦБ отправил уведомление всем банкам-эмитентами этих карт.

Скимминг – один из видов мошенничества с банковскими картами. С помощью скиммеров (считывающих устройств) злоумышленники похищают персональную информацию, содержащуюся на магнитной полосе карты.