ЦБ выявил новый дистанционный способ мошеннических атак на банкоматы

Банк России выявил новый беспроводной способ атаки на банкоматы. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев, выступая на XIX Всероссийской банковской конференции ассоциации «Россия».

«Одна из последних рассылок (центра Fincert. — RNS) о совершенно новом варианте атаки на банкоматы, который раньше фактически нигде не встречался. К тому же он интересен тем, что он просто беспроводной. Если раньше всегда, когда мы говорили о скимминге, мы говорили о том, что злоумышленник обязательно что-то должен поставить на банкомат, и после этого получать какую-то информацию, то эти времена прошли. Злоумышленники не стоят на месте. Появилось, пожалуйста, беспроводным образом такой банкомат атакует карты клиентов», — сказал Сычев.