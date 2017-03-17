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"Газпром" переедет в Петербург в самое ближайшее время

«Газпром» переедет в Петербург
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"Газпром" переедет в Санкт-Петербург в самое ближайшее время, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на открытии спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами в Невском районе Петербурга.
"Уже более двух третей администрации "Газпрома" работает в Петербурге, а в самое ближайшее время "Газпром" полностью переедет в Петербург", - сказал он.
Миллер назвал планы газового концерна по работе в Петербурге амбициозными.
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Бизнес Санкт-Петербург
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Алексей Миллер
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