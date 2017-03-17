"Газпром" переедет в Петербург в самое ближайшее время

"Газпром" переедет в Санкт-Петербург в самое ближайшее время, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу на открытии спортивного комплекса с двумя ледовыми аренами в Невском районе Петербурга.

"Уже более двух третей администрации "Газпрома" работает в Петербурге, а в самое ближайшее время "Газпром" полностью переедет в Петербург", - сказал он.

Миллер назвал планы газового концерна по работе в Петербурге амбициозными.