В России раскрыли схему по выводу денег через организацию туров для китайцев

Российские туроператоры обнаружили схему по выводу денег из страны с помощью организации туров для граждан Китая «за ноль долларов». Об этом сообщает RNS со ссылкой на туристическую ассоциацию «Мир без границ».

Собеседник агентства рассказал, что такие туры китайцы покупают у «серых» компаний. Эти путевки заняли более 50 процентов рынка по китайскому направлению. В схемах, по словам представителя ассоциации, задействованы гиды и ювелирные магазины. «Это сотни миллионов долларов в «серой» зоне», - подчеркнули в «Мире без границ».

Исполнительный директор «Мира без границ» Александр Агамов рассказал RNS, что мелкие китайские компании продают гражданам КНР так называемые туры за «ноль долларов» (zero dollar tours). Иногда цены на эти путевки ниже суммарной себестоимости перелета и размещения. Потом эти деньги «отбивают» в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят туристов по магазинам с завышенными ценами. Покупки там оплачиваются наличными.

Китайские туристы в среднем тратят за такую поездку 1,5 тысячи долларов. Наиболее популярные среди них товары это золото, янтарь и продукция европейских брендов.

По словам Агамова, часть прибыли - около 30 процентов – уходит сопровождающему группу лицу и организаторам схемы в Китай через сложную схему с использованием web-кошельков.

Из-за незадекларированных покупок российская экономика теряет около 500 миллионов долларов. Агамов отметил, что больше всего страдают легальные туристические компании, гостиничный бизнес и розничная торговля. Теневые схемы в основном используются в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске и на Дальнем Востоке.

Основная масса китайских туристов – около 70 процентов - посещает Россию по каналу безвизовых групповых поездок (группа от 5 человек до 50 человек). В 2016 году в составе безвизовых туристических групп в Россию приехали более 760 тысяч туристов из КНР, что на 41 процент больше, чем в 2015-м.