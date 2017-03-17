Туроператоры РФ обнаружили схему вывода денег из России через организацию туров для китайцев

Российские туроператоры заявили о появлении на рынке схемы вывода средств из России через организацию туров «за ноль долларов» для китайских туристов.

«Туры по модели «за ноль долларов», которые групповые китайские туристы приобретают у «серых» компаний, заняли более 50% рынка по китайскому направлению. В схемах задействованы гиды и ювелирные магазины. Это сотни миллионов долларов в «серой» зоне», - сказали RNS в туристической ассоциации «Мир без границ».

«Мир без границ» — инициатор программы China Friendly, объединяет представителей туроператоров, объектов показа, средств размещения, транспортных и торговых компаний. В ассоциацию входят 137 российских туроператоров, в их числе «Интурист», TEZ Tour, «Академсервис», «РЖД-Тур» и др.

Схема работает следующим образом, описывает заместитель исполнительного директора НП «Мир без границ» Александр Агамов

Мелкие зарегистрированные в КНР компании продают китайским туристам так называемые туры за «ноль долларов» (zero dollar tours) – дешевые путевки, иногда по цене ниже суммарной себестоимости перелета и размещения. Потом эти деньги «отбиваются» в России с помощью китайских турлидеров (представителей отправляющей стороны, которые сопровождают тургруппу) и местных гидов, которые водят туристов по магазинам, где товары оплачиваются наличными по завышенным в несколько раз ценам.

Китайские туристы в среднем тратят за поездку $1,5 тыс., среди наиболее популярных покупок — золото, янтарь, товары европейских брендов.

«Часть прибыли - около 30% – уходит сопровождающему группу лицу и организаторам схемы в Китай через сложную систему взаимозачетов с применением web-кошельков», - заключил Агамов, по данным которого, часто участвующие в такой модели ювелирные магазины принадлежат самим китайским компаниям.

«В результате из российской экономики выводится как минимум около $500 млн, - говорит представитель «Мира без границ». - Это покупки, которые не декларируются, и прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле».

Туры за «ноль долларов» рассчитаны на туристов из Китая, приезжающих в Россию по каналу безвизовых групповых поездок (группа от 5 человек до 50 человек). Основная масса китайцев посещает Россию именно таким образом – на долю безвизовых каналов обмена приходится 70% китайского турпотока, сообщал замруководителя Ростуризма Алексей Конюшков . В 2016 году в составе туристических групп по безвизовому обмену в Россию приехало более 760 тыс. туристов из КНР – на 41% больше, чем в 2015 году, заявлял глава Ростуризма Олег Сафонов.

Теневые схемы, по данным «Мира без границ», распространены преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Иркутске и на Дальнем Востоке, занимая 50-60% рынка по китайскому направлению. «Реализацией схем занимаются отдельные бизнесмены, организованных структур на этом рынке нет», - утверждает Агамов.

В теневом сегменте рынка по приему туристов из Китая задействованы не только китайские, но и российские гиды, утверждает представитель НП «Мир без границ». По его словам, в высокий летний сезон значительная часть нелегального китайского потока в Санкт-Петербурге обслуживается именно российскими гидами, тогда как в Москве этим бизнесом занимаются больше китайские турлидеры и нелегальные гиды.

В Ростуризме отказались от комментариев.