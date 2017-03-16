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Турция ввела пошлины в 130% для кукурузы и пшеницы из России
С 15 марта Турция ввела пошлины на поставки подсолнечного шпрота, пшеницы и кукурузы для российских экспортеров, сообщает "Интерфакс".
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что Анкара "приостановила выдачу лицензий … из ряда стран, но в первую очередь это касается ключевого поставщика — России".
Он добавил, что пошлина для Москвы будет составлять 130%.
Агентство отмечает, что Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с требованием "принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую республику".
С июля 2016 года по февраль 2017 года Турция импортировала порядка 2 млн тонн российской пшеницы, уступив только Египту. В 2015—2016 году объем поставок достиг 3,1 млн тонн.
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