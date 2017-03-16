Сбербанк обратился с просьбой к Порошенко разблокировать офисы «дочки» банка на Украине

Сбербанк обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой разблокировать офисы дочерней организации в этой стране и обеспечить нормальные условия обслуживания клиентов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитно-финансовой организации.

В Сбербанке отметили, что разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении «дочки» Сбербанка, назвав этот решение дискриминационным и политически мотивированным.

«В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеемся на поддержку НБУ в восстановлении нормальной работы Сбербанк (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов — граждан Украины», — говорится в заявлении банка.

16 марта президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков, в капитале которых есть доля российских банков.