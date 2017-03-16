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Турция ввела пошлины в 130% для ряда продуктов из России
Турция ввела пошлины на кукурузу, пшеницу и подсолнечный шпрот для экспортеров из России. Пошлина составит 130%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Действия Анкары почти полностью остановили поставки. Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) направила обращение министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. С июля 2016 по февраль 2017 Турция импортировала около 2 миллионов тонн пшеницы из России. В 2015 году объем поставок достигал 3,1 миллиона тонн. Специалисты предполагают, что решение турецких властей связано с тем, что Москва сохраняет запрет на ввоз турецких помидоров, огурцов, яблок и груш.
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