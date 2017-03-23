Минсельхоз считает введенные Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции давлением

Минсельхоз РФ считает введенные Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции давлением и отвергает такой способ возвращения на российский рынок запрещенной турецкой продукции, сообщает ТАСС. Такие меры могут привести к полному прекращению ввоза в Турцию российской пшеницы, кукурузы, бобовых, риса и другой сельхозпродукции, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Турция с 15 марта исключила Россию из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин. До этого беспошлинный режим для российской продукции действовал в случае, если она ввозилась для переработки или дальнейшего экспорта в третьи страны. Однако для реализации российской сельхозпродукции на турецком рынке все равно было необходимо уплачивать пошлину в размере 130%. Теперь такая пошлина действует на любой импорт сельхозпродукции из России в Турцию, что существенно усиливает нагрузку на российских экспортеров.

Основной удар пришелся на зерновые — Турция является вторым по объему импортером российского зерна после Египта. Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши сообщил агентству Bloomberg, что Анкара ввела ограничения по запросу местных экспортеров сельхозпродукции. В частности, экспортеров не устраивают российские ограничения на импорт томатов и некоторых других турецких продуктов.