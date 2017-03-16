Путин ответил на предложение повысить НДС

Участие Владимира Путина в работе съезда РСПП уже традиция - нынешнее общение в таком формате стало седьмым. Президент в своем выступлении назвал общие направления взаимодействия бизнеса и государства.

- Мы видим во всех вас, в представителях делового сообщества России, важных, эффективных, надежных партнеров в решении ключевых задач национального развития, - заверил он собравшихся. Российский лидер сообщил, что хотел бы воспользоваться площадкой съезда РСПП для обсуждения экономической повестки. Главным трендом трех последних лет стала работа по адаптации экономики к новым внешним условиям, напомнил он. А сложностей было немало: это двукратное падение цен на нефть, ограничение доступа к капиталам на международных финансовых рынках и другие известные помехи. Но программа импортозамещения и другие меры сработали: в январе был зафиксирован рост ВВП (0,8%), растет и сельское хозяйство, и промышленность. К тому же, России удалось выйти на траекторию устойчивого снижения инфляции: по состоянию на 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении. Удалось удержать на приемлемом уровне дефицит и курс национальной валюты, и даже получилось нарастить резервы.

Сейчас становятся ключевым задачи долгосрочного развития, подчеркнул президент. Темпы роста российской экономики должны к началу 2020 года опережать соответствующие мировые показатели. И выполняя эту цель, не обойтись без структурных преобразований, развития передовых технологий.

- Важно найти выверенные решения по сложным вопросам, которые затрагивают интересы бизнеса и всех россиян, - подчеркнул президент. - И от того, какой путь мы выберем, в значительной степени зависит успех России, эффективность, конкурентоспособность национальной экономики, ну и в конечном итоге благополучие наших граждан.

Предстоит продумать меры в целях повышения производительности труда (на следующей неделе их обсудит Совет по стратегическому развитию, анонсировал президент). По словам российского лидера, задача и бизнеса, и государства - создавать благоприятные условия для создания качественных, достойно оплачиваемых рабочих мест, помочь людям получить новую специальность или профессиональные навыки. В этой связи тревожным сигналом президент назвал рост доходов без роста производительности труда.

Масштабная реформа готовится для налоговой системы, которую предстоит сделать "одним из самых мощных инструментов развития" экономики, сказал Путин.

Владимир Лисин. Одной из самых обсуждаемых тем на форуме стало предложение Минфина о налоговом маневре. Предлагается снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%. О том, что собравшиеся сломали по этому поводу немало копий, Путину рассказал председатель совета директоров ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

Обсуждать такие темы в правительстве нужно, а выносить на публику - преждевременно, отреагировал Путин. Это может спровоцировать ненужные ожидания или тревоги. Он особо подчеркнул, что "пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами".

Лисин также поднял тему инвестиций. "Важен не только объем, хотя это важный показатель, важно их качество, важно, чтобы эти инвестиции не приводили к росту "пузырей", с которыми потом непонятно, что делать", - обратил внимание президент. Если этого допустить, можно привести к снижению роста экономики, предупредил он.

Глава государства отметил, что в РФ обсуждается много проектов, требующих значительных инвестиций. Но, привлекая деньги, необходимо тщательно следить за тем, куда эти инвестиции направляются, сказал Путин.

Реагируя на другую беспокоящую бизнес тему, президент потребовал не допускать "вакханалии" в сфере неналоговых платежей. Нужно провести анализ, как они влияют на бизнес, а результат "вложить в нормативную базу", поручил глава государства. Президент отметил, что для бизнеса нет разницы - платить налоги или неналоговые платежи - все равно средства уходят. Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал поручение о моратории на введение новых неналоговых платежей, и нужно добиться его неукоснительного выполнения, уверен Путин.

Бизнесмены ожидаемо просили новых преференций. "Конечно, все хотят, чтобы не было налогов вообще. Но у нас есть здравоохранение, социальное обеспечение", - напомнил собеседник бизнесменов, подчеркнув, что льгот уже немало.

Отдельно Путина спросили о возможности введения инвестиционных льгот до 50% - в том случае, если приобретается оборудование отечественного производства и привлекаются отечественные подрядчики. Президент сообщил, что не против этой идеи, однако, по его словам, нужно проработать детали. Например: что считать отечественным продуктом? Ведь он может быть произведен из иностранных комплектующих.

В общем, предложения бизнеса по налоговым стимулам для производства требуют проработки, чтобы "льготы не стали вечными" и не привели к сокращению поступлений в бюджет, резюмировал Путин.